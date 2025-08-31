Kiraz'da 4. Tarım ve Sanayi Fuarı Açıldı

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen 4. Tarım ve Sanayi Fuarı, Kaymakam Murat Karahan ve Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un katılımıyla açıldı. Fuar, 65 firmanın katılımıyla üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 4. Tarım ve Sanayi Fuarı açıldı.

Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinliği açılışında konuşan Kiraz Kaymakamı Murat Karahan, fuarın firmalara ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise fuarı açmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "Bu fuar, alın teriyle çalışan çiftçimizin emeğini, üretime yön veren sanayicimizin azmini ve esnafımızın gayretini aynı çatı altında buluşturuyor. Kiraz'ın bereketini, potansiyelini ve geleceğe olan güvenini en güzel şekilde sergiliyor." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Tarım alet ve ekipmanlarının sergilendiği, 65 firmanın katıldığı fuar üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

