Kiralık araçla yasa dışı yolcu taşımacılığına karşı düzenleme talebi

KİRALIK araçlarla yasa dışı yolcu taşımacılığı yapılması, son dönemde araç kiralama firmalarında araç sayısının azalmasına neden oldu. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, şirketlerinden araç kiralayan kişilerin dijital taşımacılık firmalarıyla anlaşıp, yasa dışı yolcu taşıdığını, bunun tespiti halinde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aracın 2 ay süreyle otoparka çekildiğini, bu durumun araç kiralama esnafını zora soktuğunu söyledi.

Kiralık araçlarla yasa dışı yolcu taşımacılığı (korsan taksi) yapılması, araç kiralama sektöründe araç sayısının azalmasına neden oldu. Dijital platformlar üzerinden korsan taşımacılıkta kullanıldığı belirlenen kiralık araçların, 2 ay süreyle trafikten menedilmesi firmaları zora soktu. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, farklı illerden bu yönde 300'e yakın benzer şikayet aldıklarını söyledi. Kızmaz, kiralama şirketlerinden araç kiralayan kişilerin dijital taşımacılık firmalarıyla anlaşıp, yasa dışı yolcu taşıdığını, bunun tespiti halinde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aracın 2 ay süreyle otoparka çekildiğini, sürücüye de 48 bin TL ceza uygulandığını belirtti. Kızmaz, "Araç kiralama firmalarının Türkiye genelindeki üyeleri konfederasyonumuza ulaşarak, bu dijital uygulamalardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Araç kiralama firmalarındaki araçlar kiralanarak, bu dijital uygulamalarda korsan taksicilik altında kullanılmaya başlandı. Kullanılırken yakalanan kişiler yüzünden, araçlarımız korsan taşımacılık adı altında bağlandı. Bizim araçlarımız, bizlerin hiçbir kusuru olmadığı halde 60 gün bağlanıyor. 60 gün bağlandığında bir iş kaybımız oluşmuş oluyor. Haliyle bu konuda yasa ve mahkeme kararı da yok. Arabayı çıkartamıyoruz, 60 gün bağlı kalıyor. Esnaf da mağdur oluyor burada, iş yapamaz duruma geliyor. Araç kiralayarak dijital uygulamalar üzerinden korsan taksicilik yapan kişilere 48 bin, bu araçları korsan taşımacılık yaptığını bildiği halde kullanana yolculara ise 3 bin 84 TL para cezası uygulanıyor. Bunun yanında aracımız 60 gün parkta yatıyor, otopark ücretleri, çekici ücretleri vesaire derken masrafımız artıyor. Yani bununla ilgili araç kiralama firmasının hiçbir suçu yokken suçlu konuma geliyor ve arabası bağlanmış oluyor" diye konuştu.

'YASA BOŞLUĞUNDAN FAYDALANIYORLAR'

Kızmaz, araç kiralama şirketlerinin araçları kiralamadan önce yasal olan tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Araç kiralama firmaları olarak bize gelen müşterilerimize, aracın nereye gideceğini ve nerede kullanacağını soruyoruz. Aracı kiralayacak kişinin sicili temiz ise biz veriyoruz. Fakat son zamanlarda bu korsan ve yasal olmayan uygulamalar başımıza dert oldu. Örneğin bir şirket kurulmuş, şirket tarafından 200 tane araç istenmiş. 'Bu 200 tane aracı nerede kullanacaksınız' diye sorduğumuzda dijital uygulamalarında kullanacaklarını belirttiler. Biz tabii ki izin vermedik. Şu ana kadar tüm ülke genelinde 300 şikayetimiz var. Elimizde de şu an yakalanan araçların ve trafik cezaları ve otoparka çekildiğine dair evraklar var. Korsan taşımacılıkla ilgili bizim mağduriyetimizi giderecek herhangi bir yasa, yönetmenlik ve genelge yok. Yasa boşluğundan faydalanarak bu dijital platformdaki insanlar şehirlere girmiş, korsan taşımacılık yapıyorlar. Eğer bununla ilgili bir yönetmenlik ya da yasa olmuş olsaydı zaten kimse buna kalkışamazdı" dedi.