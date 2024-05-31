Kiracıların Taşınma Maliyeti 100 Bin Lirayı Buluyor

ANKARA - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bir kiracının başka bir kiralık eve taşınma maliyetinin 100 bin lirayı bulduğuna dikkat çekti. 22 yıllık AKP iktidarında barınmanın bile lüks haline geldiğini söyleyen Başevirgen, "Vatandaşlar taşınma sürecinde kira, komisyon, depozito, nakliye, tadilat gibi masraflarla yaklaşık 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira artış sınırına devam edilmeyeceğini açıklamasıyla ev sahibi ve kiracıların daha çok karşı karşıya geleceği, mevcut barınma krizinin artarak devam edeceği ortada" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların tüm temel ihtiyaçları gibi barınmanın da ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. 2024 yılında taşınma maliyetlerinin vatandaşlar için ciddi bir mali yük oluşturduğunu ifade eden Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Taşınma sürecinin maliyetleri önemli ölçüde yükseldi"

Barınmanın bir kriz haline geldiğini söyleyen Başevirgen, "Adaleti, sağlığı, güvenliği, eğitimi, halkın refah ve huzurunu sağlamak devletin asli görevleridir. İktidarlar da bu asli görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak 22 yıllık AKP iktidarında adaletten eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar her alan alarm veriyor. Bunun yanı sıra vatandaşların en temel haklarından olan barınma da lüks haline geldi. Yüksek enflasyon, yüksek kira artışları, kiracı-ev sahibi arasındaki problemler ve taşınma maliyetleri, barınmayı da içinden çıkılmaz bir kriz haline soktu. Ekonomik koşulların zorlaşması ve enflasyonun etkisiyle, taşınma sürecinin maliyetleri önemli ölçüde yükseldi" dedi.

"Büyükşehirlerde kira fiyatları yüzde 50 oranında arttı"

Taşınmanın 2024 yılında vatandaşlar için ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Başevirgen, "2024 yılında Türkiye'de taşınma masrafları, kira fiyatları ve komisyonlarındaki artışlar, taşınmayı planlayan aileler için büyük bir mali yük oluşturuyor. Kira fiyatları, 2024 yılında özellikle büyük şehirlerde önemli artışlar gösterdi. Büyükşehirlerde kira fiyatları yüzde 50 oranında arttı. Şehir içi taşınmalarda nakliye ücretleri 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken şehir dışı taşınmalarda ise bu maliyet katlanıyor" diye konuştu.

"Vatandaşlar taşınma sürecinde 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor"

Başevirgen, yüzde 25'lik kira artış sınırının kalkmasıyla taşınma maliyetlerinin daha da yukarı çıkacağını belirtti. Bir kiracının başka bir kiralık eve taşınmasının maliyetini hesaplayan Başevirgen, "Vatandaşlar taşınma sürecinde kira, komisyon, depozito, nakliye, tadilat gibi masraflarla yaklaşık 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira artış sınırına devam edilmeyeceğini açıklamasıyla; ev sahibi ve kiracıların daha çok karşı karşıya geleceği, mevcut barınma krizinin artarak devam edeceği ortada. Özellikle tayin ve üniversite öğrencilerinin tercih dönemlerinde ortalama kira fiyatlarının artacağını hesaba katacak olursak barınmada yaşanan toplumsal kriz, daha da derinleşmeye devam edecek" dedi.