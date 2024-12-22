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Kira Desteği Yetersiz: İstanbul Planlama Ajansı Açıklamada Bulundu

Kira Desteği Yetersiz: İstanbul Planlama Ajansı Açıklamada Bulundu
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İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteğinin ortalama kira bedelinin ancak üçte birini karşıladığını belirtti. Yüksek enflasyon ve kira artışlarının etkisiyle yetersiz kalan destekler, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşları olumsuz etkiliyor.

(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, kira desteklerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği, ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşılıyor. Konut kiralarındaki artış ve yüksek enflasyonla bu oran daha da düşecek" ifadesini kullandı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabı üzerinden "Kira destekleri yetersiz" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Gökçe, paylaşımında, "Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği, ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşılıyor. Konut kiralarındaki artış ve yüksek enflasyonla bu oran daha da düşecek" dedi. Gökçe, "Bu destekler ile dar ve orta gelirliler, çalışanlar, memurlar, emekliler evlerinden çıkıp, kirada oturamazlar, kentsel dönüşüm projelerine katılamazlar, yapı stoğumuzun da iyileşmesi mümkün olmaz" ifadelerini kullandı. Gökçe, şunları kaydetti:

"Desteğin kirayı karşılama oranı yüzde 32"

" İstanbul'da ortalama konut kirası 24 bin 989, Ankara'da 21 bin 247, İzmir'de 23 bin 728 seviyesine çıktı. Kentsel dönüşüm projelerinde İstanbul'da verilen kira desteği 8 bin lira olurken, Ankara ve İzmir'de kira yardımı yalnız 6 bin 500 lira olarak açıklandı. İstanbul'da konut kira desteğinin konut kirasını karşılama oranı yüzde 32'de kalırken, Ankara'da bu oran yüzde 30,5, İzmir'de sadece yüzde 27,3 oldu. 30 büyükşehirde ortalama kira 17 bin 63 lira olurken, bugünkü kira bedelleri sabit kalırsa konut kira desteğinin konut kirasını karşılama oranı yüzde 34,3 seviyesinde olacak. 81 il esas alındığında ortalama konut kirası 15 bin 48 lira olurken, ortalama konut kira desteğinin bu bedeli karşılama oranı da yüzde 32,9 seviyesinde kaldı.

Konut kira desteğinin en düşük olduğu 5 il ise Tunceli, Muğla, Çanakkale, Yalova ve Kırklareli oldu. Bu illerde verilen konut kira desteği ortalama konut kirasının yüzde 25'inden daha azını karşılıyor. Kira desteği genel rakamlar üzerinden değil afet riski yüksek olan illerde detaylı inceleme ve gerçekleşen kira bedelleri üzerinden belirlenmeli. Büyükşehirlerde ilçe düzeyinde düzenleme yapılması gerekli. Kentlerimizin afet direncini arttırmak ve konut hakkını korumak için sosyal konut üretimini arttırmak, kooperatifleri desteklemek, konut yapım endüstrisinin ihtiyaçlarının Türkiye'de yerli kaynaklarla daha yüksek bir oranda üretilmesini sağlamak, akıl, mantık ve bilim çerçevesinde hareket etmek gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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