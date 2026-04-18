Pazaryeri'nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, kadınların üretime katılımını artırmak ve yerel değerleri yaşatmak amacıyla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut ile köy muhtarı Mehmet Gümüştekin öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, çömlekçilik ve boyama sanatını tanıtmak, yeni ustalar yetiştirmek ve üretime katkı sağlamak hedefiyle kooperatif çatısı altında birleşti.

Kurucu ortaklar Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek'ten oluşan girişim, kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi, yerel üretimi desteklemeyi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kooperatifin başkanlığını üstlenen Neriman Gümüştekin, resmi evrakları Bilecik İl Ticaret Müdürü Şinasi Balta'dan teslim alarak faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

Kooperatifin faaliyet göstereceği alan için bakım çalışmaları yapılırken, çömlek fırını ve tornası gibi ekipmanları kapsayan yaklaşık 7 milyon liralık destek sağlandı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele

Antalya'da diplomasi tarihine geçecek unutulmaz yürüyüş
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı