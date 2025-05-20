King's College, İsrail ile Ticari İlişkilerini Sonlandırma Kararını Aldı

Öğrencilerin yaklaşık 1,5 yıldır İsrail ile ticari ilişki ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırdığı Cambridge Üniversitesine bağlı King's College, işgalin parçası olan ve silah üreten şirketlerle işbirliğine son vereceklerini açıkladı.

Cambridge Üniversitesine bağlı en büyük kolejlerden biri olan King's College Dekanı Gillian Tett, öğrencilere e-posta ile kolej yönetim kurulu kararlarını gönderdi.

Tett, kolej yönetiminin "sorumlu yatırım" politikasını benimsediğini belirterek, okulun, askeri silah üretimi yapan ve "çoğunluk tarafından illegal kabul edilen işgal gibi eylemlere karışan" şirketlerle işbirliğine son verme kararı aldığını kaydetti.

E-postada kararın bu yıl sonuna kadar uygulanacağı da vurgulandı. King's College, "Oxbridge" olarak anılan Oxford ve Cambridge Üniversiteleri kurumları arasında bu kararı alan ilk yapı oldu.

King's College ile İsrail arasındaki işbirliğini sona erdirmek için yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet gösteren "Filistin için Cambridge King's" grubu, karardan duydukları memnuniyeti Instagram'da paylaştıkları gönderiyle duyurdu.

Paylaşımda, "İsrail, Gazze'deki tüm üniversiteleri yok etti. Üniversitelerimiz bu yıkıma yatırım yapacağına Gazze'nin yok edilen eğitim altyapısını desteklemeli." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de, Filistin'e destek yürüyüşlerini organize eden Filistin Dayanışma Kampanyası'nın Gençlik ve Öğrenci Sorumlusu Stella Swain ise açıklamasında, "Bu karar, öğrenci kampanyalarının gücünü gösteren büyük bir zaferdir." değerlendirmesini yaptı.

Swain, tüm üniversitelerin tarihin doğru tarafında yer almak için adım atması gerektiğini belirterek, "Soykırımın 20'inci ayı içindeyiz. Gazze halkı açlıkla karşı karşıya. Üniversitelerin savaş suçlarına yatırım yapmasının hiçbir açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı.