Kilis'te Yüksek Sıcaklıklar Üzüm Rekoltesini Olumsuz Etkiliyor

Kilis'te yüksek hava sıcaklıklarının üzüm rekoltesinde düşüşe neden olması bekleniyor. Üzüm üretimi yapan çiftçiler, iklim koşullarının hastalıkları artırdığını ve verimin düştüğünü belirtiyor.

Önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, yüksek hava sıcaklıklarının üzüm rekoltesinde yüzde 20'lere kadar düşüşe neden olması bekleniyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ziraat yüksek mühendisi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli üzüm üretim bölgelerinden biri olan Kilis'te hasat zamanının yaklaştığını söyledi.

Kentte başta Kilis horoz karası olmak üzere rumi ve paf üzüm gibi çeşitlerinin yetiştiğini belirten Şekeroğlu, yağış ve sıcaklıkta yaşanan sorunların özellikle üzümlerde hastalıklara yol açtığını kaydetti.

Şekeroğlu, iklim koşullarının üzüm üretimini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilkbahar aylarından itibaren yağış ve sıcaklıkta yaşanan sorunlar mildiyö ve külleme gibi hastalık oluşturmasına neden oldu. Bu da verimi oldukça fazla etkiledi. Özellikle son günlerde yaşadığımız aşırı sıcaklar ve kuraklıklar, üzüm üretiminde yaklaşık yüzde 15-20'lere varan kayıplara neden oluyor. Kilis genelinde baktığımızda yıllık yaş üzüm rekoltesinin 45-50 bin ton olduğu ve bunun yaklaşık 5 bin tonunun taze olarak tüketildiğini biliyoruz. Yine kurutmalık olarak yarış atlarına yedirilen ve beslenme açısından özellikle Arap ülkeleri ve Avrupa'da rağbet gören Kilis horoz karası üzümünün giderek ticareti ve ihracatı artıyor."

Yaklaşık 150 bin dönümde bu sene 35 ila 40 bin ton arasında yaş üzüm rekoltesi beklediklerini dile getiren Şekeroğlu, yıllık 9 bin ton kurutulmuş Kilis horoz karası üzüm üretildiğini, bunun 2 bin tonunun ihraç edildiğini kaydetti.

Şekeroğlu, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının arttığını, bunun da bitkileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma ve gece gündüz sıcaklık farkının artması özellikle tarımsal ürünleri ve üzümü ciddi derecede etkiliyor. Hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Son günlerde yaşadığımız kuraklık ve sıcaklıklardan dolayı solgunlukla birlikte özellikle yaş üzümde rekoltenin düşmesi bekleniyor. Kilis ve bölgesinde üretilen üzümlerde diğer bölgelere kıyasla geleneksel üretim yöntemlerine devam ediliyor. Kimyasal gübreleme ve sulama yapılmadığı için geleneksel sistemde iklim olaylarına bağlı olarak üzüm veriminde yıldan yıla değişiklik görülebiliyor."

Üreticiler de üzgün

Çiftçi Ömer Yıldız da uzun yıllardan beri üzüm üretimi yaptıklarını belirtti.

Geçen yıla oranla üzüm veriminin düşük olduğunu anlatan Yıldız, iklim koşullarına bağlı üzümlerde hastalığın arttığını vurguladı.

Yıldız, geçen sezon 80 ton üzüm sattıklarını, bu yıl da yaklaşık 60 ton ürün beklediklerini sözlerine ekledi.