Kilis'te Üzüm Hırsızlığına Karşı Jandarma Önlemleri

Kilis'te üzüm hasadının bitmesinin ardından kurutmalık için sergiye alınan üzümlerin çalınmasını önlemek isteyen jandarma ekipleri, gece gündüz demeden vatandaşın yanında önleyici güvenlik tedbirleri aldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde hasadı devam eden üzümler bir yandan kurutmaya alınırken bir yandan da hırsızlıkları önlemek için jandarma, çiftçiler ile birlikte toplum destekli kolluk modeli ile bölgede kuş uçurtmuyor. Horozkarası üzümü hasadının ardından kent genelinde kurutmalık olarak sergiye alındı. Üzüm hırsızlıklarının önüne geçmek için alanda yaya devriyeler de artırılarak birçok tedbir devreye sokuldu. Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli hasat sonrası çiftçilerin göz nuru üzümlerinin çalınmaması için önlemler aldı. - KİLİS