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Kilis'te PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kilis'te PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Kilis PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, 184. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, PTT'nin köklü geçmişi ve önemi hakkında konuştu. Etkinlikte, 184'üncü müşteri Hüseyin Kılıç'a ödüller verildi.

Kilis'te Ptt'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kilis PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

PTT'nin köklü bir kurum olduğunu belirten Sevin, "23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan ve ülkemizin köklü kurumlarından biri olan PTT 184'üncü yaşını kutluyor." dedi.

Sevin, 184'üncü müşteri olan Hüseyin Kılıç'a pul albümü, defter ve kitap armağan etti.

Kılıç, hediyeler için Sevin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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