Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Kaybolan Keçiler Dron ile Bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir vatandaş, otlatmaya götürdüğü 11 keçisini kaybedince jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri dron destekli arama çalışması yaparak keçileri buldu.

KİLİS'te, kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla bulundu.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar Köyünde U.K., otlatmaya götürdüğü 11 keçisini kaybedince, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler dron ile havadan yaptığı gözlem sonrası jandarma ekiplerini arazide buldu. Keçilerini teslim alan U.K., jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Musabeyli Jandarma Kilis Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title