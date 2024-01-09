Kilis'te Kaybolan Keçiler Dron ile Bulundu

KİLİS'te, kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla bulundu.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar Köyünde U.K., otlatmaya götürdüğü 11 keçisini kaybedince, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler dron ile havadan yaptığı gözlem sonrası jandarma ekiplerini arazide buldu. Keçilerini teslim alan U.K., jandarmaya teşekkür etti.