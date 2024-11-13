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Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kilis'te düzenlenen operasyonla 15 litre etil alkol, 10 litre viski, 5 litre rakı ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kilis'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 15 litre etil alkol, 10 litre viski, 5 litre rakı, 1050 boş içki şişesi, 420 şişe kapağı, 200 barkotlu içki etiketi ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan T.B. ve F.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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