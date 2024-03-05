Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Güneş Enerjisi Santrali Hizmete Girdi

Güncelleme:

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kilis'te kurulan güneş enerjisi santralinin yapımı tamamlandı. Santralde yıllık 1 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretilecek ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu sayede Vakıflar Genel Müdürlüğü yıllık 5 milyon lira tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kilis'te kurulan güneş enerjisi santralinin yapımı tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmete başlayan Kilis Acar Güneş Enerjisi Santrali'nde yıllık 1 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretilecek.

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesi'nin tüketiminin karşılanması amaçlanıyor.

Bir yılda Ayasofya'da 320 bin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 820 bin, Eyüp İmarethanesinin 260 bin olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin kilowatt elektrik tüketildiği hesaplandı.

Üretilen elektrik enerjisi ile güncel tarifeler üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllık 5 milyon lira tasarruf etmesi sağlanacak.

Güneş enerjisi santralin ömrünün 25 yıl olduğu düşünüldüğünde tesis ömrü boyunca 125 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güneş Kilis Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title