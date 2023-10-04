KİLİS'TE, DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı zeytin ağaçlarında zarara yol açtı.

Dün akşam saatlerinde Kilis ve ilçelerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran ve Karbeyaz köylerinde dolu yağışı ağaçlardaki zeytin tanelerinin dökülmesine yol açtı. Yağış öte yandan bazı yollarda da hasar oluşturdu.