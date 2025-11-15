Kilis’te CHP'nin Mitingi Öncesi Çiftçi Sorunları Gündemde

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Tunahan GÜLER

(KİLİS) - CHP'nin yarın Kilis'te yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde konuşan CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, "Şu an zeytin hasadı zamanı, fakat çıkıp gördüğümüzde çiftçilerimizi şu anda traktör çalışmıyor. Kilis'te traktörü çalıştıramıyoruz. Çünkü mazot 60 lira olmuş. Su yok, susuzluk problemi var ve bu sene maalesef Kilis'in ana geçim kaynağı olan zeytincilik yok. Geçen seneye göre rekolte resmi rakamlara göre yarı oranda düşmüş. Yani Kilis tarım şehri, tarım bitmiş. Genel Başkanımız da yarın mutlaka çiftçilerimize destek olacaktır. Çiftçilerimizin sorunlarını halkımıza, milletimize anlatacaktır" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hitap edeceği miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in yarın saat 16.00'da Kilis'te olacağını belirten Sapan, üç gündür mitinge yönelik saha çalışmaları yaptıklarını belirtti. Sapan, "Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımız gerçekten de ciddi bir tevazu içerisinde Genel Başkanımızı bekliyorlar, arzuluyorlar. Biz geniş bir kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Kilis'te yaklaşık 10 bin kişi olacağız diye hayal ediyoruz" dedi.

"Genel Başkanımın ayağı uğurludur"

Havanın bozduğunu dile getiren Sapan, "Genel Başkanımızın iki yılda üçüncü kez Kilis'e gelişi ve Kilis'e hiç yağmur yağmıyor. Genel Başkanımın ayağı uğurludur. Geldiği anda Kilis'e yağmur yağıyor. İki kez geldi Kilis'e, bir 7 Aralık'ta geldi, bir de 31 Mart seçimleri önce geldi. Yağmur yağmayan memlekete yağmuru getirdi. Yine inşallah ayağının basmasıyla birlikte memleketimize yağmur yağacaktır" ifadelerini kullandı.

"Özgür günlerde cumhurbaşkanı adayımızla da kavuşmak dileğiyle"

Sapan, Özel'i heyecanla beklediklerini kaydederek, hukuksuz, adaletsiz sisteme karşı eylemlerini gerçekleştireceklerini söyledi. Sapan, "Mitingde Silivri zindanlarında tutsak olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğiz. Onu da inşallah en kısa sürede burada ağırlamayı, burada bizimle buluşmayı arzu ediyoruz, hayal ediyoruz. Özgür günlerde Cumhurbaşkanı adayımızla da kavuşmak dileğiyle diyoruz" diye konuştu.

"Meydanı tıka basa doldurmayı düşünüyoruz"

Katılıma ilişkin beklentisi sorulan Sapan, şu ifadeleri kullandı:

"Burası miting alanı olarak yaklaşık bin 700-bin 800 metrekare civarı, bir alan. Aslında 6-7 bin kişilik bir meydanda bulunuyoruz şu anda. Fakat biz bu meydanı tıka basa doldurmayı düşünüyoruz. Kilislilerin yarın burada olacağına hiç şüphemiz yok. Genel Başkanımızı çünkü herkes çok seviyor. Genel Başkanımız da Kilis'i çok seviyor. Kilis'i sevdiğini de mitinglerinde açıkça görüyoruz.

Kilis'e her geldiğinde Genel Başkanımız Kilis'in sorunlarından bahsediyor, yereldeki sorunlardan bahsediyor. Çiftçimizin sorunlarından bahsediyor. Örnek veriyorum, şu an zeytin hasadı zamanı, fakat çıkıp gördüğümüzde çiftçilerimizi şu anda traktör çalışmıyor. Kilis'te traktörü çalıştıramıyoruz. Çünkü mazot 60 lira olmuş. Su yok, susuzluk problemi var ve bu sene maalesef Kilis'in ana geçim kaynağı olan zeytincilik yok. Geçen seneye göre rekolte resmi rakamlara göre yarı oranda düşmüş. Yani Kilis tarım şehri, tarım bitmiş. Genel Başkanımız da yarın mutlaka çiftçilerimize destek olacaktır. Çiftçilerimizin sorunlarını halkımıza, milletimize anlatacaktır."