Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Ekipler, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu N.H. gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel