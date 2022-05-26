Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Ekipler, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu N.H. gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kilis, Güncel, Haberler

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