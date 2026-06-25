İstanbul'da Kilis Tanıtım Günleri başladı

Kilis Valiliğince düzenlenen Kilis Tanıtım Günleri, İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kilis Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen Kilis Tanıtım Günleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hangi ürün üretilirse üretilsin tanınmıyorsa markalaşmasının imkansız olduğunu ifade eden Gül, "Şehirler de böyle. Kilis'i Kilis'te yıllarca anlatsanız sadece bunu bilen Kilisliler için bir şey ifade eder. Kilis'in tanıtılması, değerinin anlaşılabilmesi için Kilis'in dışında da bunların konuşulması gerekiyor. Bu açıdan ilkini yaptığımız bu etkinlik çok değerli." dedi.

Gül, şehir tanıtım günleri kapsamında her hafta bir kentin tanıtımına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da şehrin kültürel mirasını İstanbul'a taşıdıklarını ifade etti.

Anadolu ve Mezopotamya'nın kesişim noktasında bulunan, köklü geçmişi ve zengin kültürüyle kadim şehir Kilis'in sahip olduğu kültürel, ekonomik ve sosyal zenginlikleri buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kalaylı, etkinliğin 4 gün boyunca ziyarete açık olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Kalaylı ile protokol üyeleri, etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

Vali Gül, Kalaylı ile beraber Kilis'e ait yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.