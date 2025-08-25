Kilis'in Horoz Karası Üzüm Hasadı Başladı

Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "horoz karası" üzümünün hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 120 bin dekar alanda sofralık, şaraplık ve kurutmalık olarak üzüm yetiştiriliyor.

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 50 ton yaş üzüm, 10 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları, havaların sıcak olması ve don olaylarından dolayı düşük ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Üzümleri keserek kurutuyoruz. Horoz karası Türkiye'nin en kaliteli üzümü ve bizim bu yörede yetişiyor. Sofralarımızın vazgeçilmez bir tadı. Kuruttuğumuz üzümleri çevre illere ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

İşçilerden Mehmet Hayma, sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.