Haberler

Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: Başmüfettiş Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta meydana gelen maden göçüğü konusunda başmüfettiş görevlendirdiklerini açıkladı. Olayda hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralıya acil şifa diledi.

'BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
