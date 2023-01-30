Kılıçdaroğlu: Şubat Kapıda, Ülkemiz Ağır Kış Koşullarına Giriyor. Evlerde Kullanılan Doğal Gazın Birim Fiyatını Hemen İndirin Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğal gaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğal gaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğal gaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğal gaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evlerde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim yapılması için iktidara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşım şöyle: "Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğal gaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğal gaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin." Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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