KİK ve AB Arasındaki Stratejik Ortaklık Küresel Barış ve Güvenliği Destekliyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB), aralarındaki stratejik ortaklığın küresel barış, güvenlik ve refahın önemli bir dayanağı olduğunu belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, başkent Kuveyt'te KİK ve AB ülkeleri arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 29. Bakanlar Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, işbirliğinin 1988 tarihli KİK-AB İşbirliği Anlaşması'na dayandığı ve taraflar arasındaki ortaklığın "küresel barış, güvenlik ve refahın önemli bir dayanağı" olduğu ifade edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2024 yılında düzenlenen KİK-AB zirvesinin olumlu sonuçlarına vurgu yapılan bildiride, sonraki zirvenin 2026'da Suudi Arabistan'da düzenleneceği açıklandı.

KİK ve AB üyesi ülkelerden katılımcılarla dün Kuveyt'te düzenlenen güvenlik konulu toplantıda "savunma, terörle mücadele, deniz ve siber güvenlik ile silahsızlanma" alanlarında görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Enerji ve iklim krizi konularında ise katılımcıların temiz enerji, hidrojen, karbon yakalama ve yeşil dönüşüm teknolojilerinde işbirliği konularını ele aldığı bilgisine yer verildi.

Taraflar arasında Horizon Europe ve Erasmus programları yoluyla eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında deneyim paylaşımlarının artırılmasının önemi vurgulanarak genç girişimcilere ve projelere destek için bölgede irtibat noktası kurulması kararlaştırıldı.