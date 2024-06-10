Türkiye ile KİK arasında ortak eylem planı 2029'a kadar uzatıldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, taraflar arasındaki işbirliğine yönelik ortak eylem planının 2029'a kadar uzatılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre Budeyvi, dün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, "Uluslararası ve bölgesel konularda iki taraf arasında istişare ve bölgenin güvenliği ile istikrarını artırmak için birlikte çalışma fırsatı sağlayan toplantı büyük önem taşıyor." dedi.

Toplantının KİK ile Türkiye arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve kapsamının genişletilmesine olanak sağladığını belirten Budeyvi, "Toplantı, iki taraf arasındaki ortak eylem planının 2029'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı." diye konuştu.

KİK üyesi ülkelerin liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'te bir araya geldiğini hatırlatan Budeyvi, Türkiye-Körfez Zirvesi'nden çıkan önemli sonuçları da aktardı.

Budeyvi, zirveden çıkan sonuçların, "siyasi, güvenlik ve ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu" vurguladı.

Toplantı, bölgedeki endişelendiren gelişmelerin ışığında yapıldı

Budeyvi, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, geçen martta taraflar arasında serbest ticaret görüşmelerine başlanması için ortak bildiri imzalamasının ardından ilk kez yapıldığını aktardı.

Türkiye ile KİK arasındaki derin stratejik ortaklığa vurgu yapan Budeyvi, toplantının, taraflar arasındaki güçlü ilişkilerin nitelikli bir şekilde arttığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Budeyvi, Türkiye ile KİK arasında 2008'de imzalanan ve stratejik diyaloğun kurulmasının önünü açan mutabakat zaptından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihi ilişkiler ve ortak kültürel mirastan yola çıkarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak hedef ve çıkarlarına ulaşma arayışı içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

KİK Genel Sekreteri, toplantının "bölgenin gördüğü hızlanan olaylarla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaş ile endişe verici bölgesel ve uluslararası siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeler ışığında düzenlendiğine" dikkati çekti.

Budeyvi, "Hiç şüphesiz, Gazze'de yaşananlar hepimizi üzüyor ve işgalci İsrail ordusunun yürüttüğü bu savaşın durdurulması için bize daha fazla çaba gösterme çağrısı yapıyor." dedi.

"KİK üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki stratejik ikili ilişkiler, güçlü ve çok yönlü ortaklığın kanıtıdır"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Türkiye ile KİK arasındaki ortak eylem planının uygulanabilirliğini kanıtladığını belirterek "Bu durum iki tarafı ortak komiteler ve teknik çalışma ekipleri toplantıları düzenlemeye devam etmek ve ortak eylem planını 2029'a kadar uzatmak için işbirliği içinde çalışmaya yöneltti." ifadelerini kullandı.

Al Sani, "güvenlik ve barışın sağlanması ile tüm alanlarda ortak çabaların gösterilmesi için ortak vizyon oluşturulması, karşılıklı fikir alışverişi ve yoğun koordinasyon" temennisini dile getirdi.

Katar Başbakanı, şunları kaydetti:

"KİK üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki stratejik ikili ilişkiler, iki taraf arasındaki güçlü ve çok yönlü ortaklığın kanıtıdır. Bu ilişkinin kökleri siyasi ve sosyal temeller üzerine kurulu tarihi, kültürel ve dini bağlara dayanmaktadır ve çeşitli alanlarda işbirliğini kapsamaktadır."

Al Sani, "Diplomatik kanallar ve ekonomik girişimler yoluyla devam eden işbirliği, bölgede istikrar ve refahın sağlanması ortak hedefi doğrultusunda yürütülmektedir." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına destek veren en önemli ülkelerden biri"

Gazze'deki duruma ilişkin de Al Sani, "Katar, kardeş Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde, bölgesel ve uluslararası düzeyde küresel güvenlik ve istikrarı pekiştirmek amacıyla gösterdiği insani yardım ve kalkınma çabalarını takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Al Sani, Katar ile Türkiye arasında koordinasyonun ve ortak kalkınma işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, bu durumun Filistin halkına insani yardım sağlanmasına olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkes müzakerelerine dair Al Sani, "Türkiye, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen çalışmalara destek veren en önemli ülkelerden biri." diyerek sözlerini tamamladı.