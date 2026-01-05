Diyarbakır'da Kesk'ten Tüik Önünde Enflasyon Tepkisi: "Maaş Artışlarımızı Sahte Verilerle Sınırladılar"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – KESK Amed Şubeler Platformu, TÜİK'in 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar" denildi.

2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından KESK Amed Şubeler Platformu, TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

Basın açıklamasına DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de destek verdi.

Platform adına açıklamayı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Güneş Özer okudu. Özer, 2025 yılının emekçiler açısından ağır bir yoksullaşma yılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2025 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine emeğiyle geçinen milyonlar için adeta bir kabus yılı oldu."

"TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekle ilgisi yok"

Maaşların her ay eridiğini, yoksulluğun ise büyüdüğünü vurgulayan Özer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin sahte olduğunu, resmi rakamlarla halkın yaşadığı hayat pahalılığı arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Ülkeyi yönetenler, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar. Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileriyle sınırladılar. Böylece milyonlarca emekçiyi her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar."

Özer, TÜİK'in Aralık ayı için açıkladığı yüzde 0,89'luk aylık ve yüzde 30,89'luk yıllık enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, İTO ve ENAG verilerine dikkati çekti.

Asgari ücretin belirlenme sürecini de sert sözlerle eleştiren Özer, TÜİK verileri esas alınsa bile asgari ücretin olması gereken seviyenin altında kaldığını söyledi. Özer, "TÜİK bugün 2025 yılı enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıkladı. Ama asgari ücreti yüzde 27 artırarak açlık sınırının altında tuttular. TÜİK'in kendi verileri esas alınsaydı bugün asgari ücretin 32 bin 165 TL olması gerekiyordu. Her asgari ücretlinin aylık 4 bin 100 TL'sine el konulmuştur" dedi.

"Maaşlarımızda ek zam yapılmalıdır, aksi halde kamu emekçileri açlık sınırına daha da yaklaşacaktır"

Kamu emekçileri ve emeklilerinin durumuna da değinen Özer, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının reel kayıpları telafi etmediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte verilere göre kamu emekçileri ve emeklileri için yüzde 6,85 enflasyon farkı doğmuştur. Hakem Kurulu dayatmasıyla biten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlarla birlikte maaşlarımız Ocak'tan itibaren ortalama sadece yüzde 20 artacaktır. Gerçekte ise 2026 yılına ortalama yüzde 12,5 maaş artışıyla başlıyoruz."

Özer, kira, ulaşım, gıda ve vergilerdeki artışların maaş zamlarını kısa sürede erittiğini vurguladı.

Mücadele çağrısı yapan Özer, "Bu kölelik düzenine, sefalete alışmadık, alışmayacağız. Bugün açıklanan TÜİK verileriyle Hakem Kurulu dayatmasıyla biten toplu sözleşmenin hükümsüz olduğu ortaya çıkmıştır. Maaşlarımızda ek zam yapılmalıdır. Aksi halde kamu emekçileri açlık sınırına daha da yaklaşacaktır" dedi.

Adalet Kaya: "TÜİK verileri gerçek değil, gerçek olan barınamadığı için otogarlarda kalan emeklilerdir"

Basın açıklamasının ardından söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, TÜİK verilerinin toplumda hiçbir karşılığı olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu mücadele milyonlarca emeklinin, emekçinin mücadelesidir. TÜİK verileri gerçek değil. Gerçek olan, sabah okula aç giden çocuklardır, barınamadığı için otogarlarda kalan emeklilerdir. Bu tablo, iktidarın bilinçli tercihlerinin sonucudur."

Kaya, bütçenin emekçilerden alınan vergilerle sermayeye aktarıldığını savunarak, bunun anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

14 Ocak'ta ülke genelinde iş bırakma kararı

Basın açıklamasının sonunda KESK, 14 Ocak Çarşamba günü tüm Türkiye'de, tüm iş kollarında iş bırakılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllardan daha büyük bir yoksulluk ve sefalet dayatmasına karşı emekten gelen gücümüzü kullanacağız" denildi.