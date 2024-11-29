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KESK'tan 'Geçinemiyoruz' Mitingi

KESK'tan 'Geçinemiyoruz' Mitingi
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yarın Ankara Anadolu Meydanında 'Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz' sloganıyla bir miting düzenleyecek. Mitinge birçok sendika ve siyasi parti temsilcisi katılacak.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara Anadolu Meydanında yarın (Tandoğan) "Geçinemiyoruz" mitingi düzenleyecek.

KESK tarafından yapılan duyuruda, mitinge katılacaklar yarın saat 09.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) toplanılacağı belirtilerek, saat 13.00'de Anadolu Meydanında emekçiler bir araya gelecek.

KESK'in "Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla gerçekleştireceği mitinge, KESK Şubeler Platformu'nu oluşturan 11 sendika geniş katılım göstermeye hazırlanıyor.

DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğinin de destek vereceği mitinge, siyasi partilerden temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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