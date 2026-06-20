Edirne'deki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda salı günü 'tefecilik' suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin Yörük Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, A.K., M.K., Ş.K., K.K., C.K. ve A.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 50 bin lira değerinde 19 senet, 4 milyon 150 bin lira alacak yazılı not defteri, 10 tapu, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin yüksek faizle borç verdiği 59 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Jandarma komutanlığındaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından işlemleri tamamlanan ve bugün Keşan'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı