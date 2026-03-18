Kerkük'te Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlar hareketlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kerküklüler her bayram öncesi olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya Çarşısı ve Bağdat Yolu Çarşısını tercih etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gölgesinde alışveriş yapan Kerküklüler, savaşın satın aldıkları tüm eşyaların fiyatlarına yansıdığını belirtiyor.

Büyük Pazar esnafından Selam Hamid, AA muhabirine üç haftadır devam eden savaş ortamı nedeniyle çarşıdaki hareketliliğin önceki bayramlar gibi olmadığını söyledi. Korku ve tedirginliğin hakim olduğunu belirten Hamid, halkın daha çok gıda maddelerine yöneldiğini ifade etti.

Geçen yıla oranla daha az alışveriş yapıldığını aktaran esnaf Abdurrahman Halil de savaştan dolayı dolar kurundaki yükselişinin de olumsuz etkisi olduğunu anlattı.

Kerküklü Ali İsmail, ailesiyle birlikte alışverişe çıktığını ve çarşıda tüm istediklerini bulduklarını, fiyatlarda kısmi bir artış olsa da ailece alışverişlerini yapabildiklerini dile getirdi.