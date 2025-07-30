Kepsut'ta 61 Partili, AK Parti'ye Katıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden Ak Parti'ye geçen 61 kişiye rozet takıldı.

Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 61 parti üyesi, Ak Parti'ye katıldı.

İlçe teşkilat binasında düzenlenen rozet takma törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, gelişmenin sadece bir siyasi geçiş değil, bir vizyon ve dava ortaklığının sonucu olduğunu söyledi.

Kepsut'ta çok anlamlı bir ana şahitlik ettiklerini belirten Aydemir, "61 kıymetli yol arkadaşımız, AK Parti ailemize katıldılar. Bu tercih bizler için bir gurur vesilesidir. AK Parti'nin 'önce millet, önce memleket' düsturuna gönül verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü milletimiz biliyor ki AK Parti lafla değil icraatla, krizle değil hizmetle, kutuplaştırmayla değil kucaklamayla büyür." diye konuştu.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da "Bu kararı sadece bir siyasi tercih değil, milletin yanında yer alma iradesi ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne verilen güçlü bir destek olarak görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.