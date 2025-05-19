Kepez'de Spor Şöleni Düzenlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Spor Şöleni" düzenlendi.

Kepez Belediyesince Dokumapark'ta gerçekleştirilen etkinlik, gençleri ve sporseverleri bir araya getirdi.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, badminton ve zumba gibi birçok branşta yarıştı.

Yarışmanın sonucunda dereceye girenlere tişörtler hediye edildi.