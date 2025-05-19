Kepez'de Spor Şöleni Düzenlendi

Kepez'de Spor Şöleni Düzenlendi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Spor Şöleni' etkinliği, voleybol, basketbol, futbol ve daha birçok branşta gençleri bir araya getirdi. Dereceye giren katılımcılara ödüller verildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Spor Şöleni" düzenlendi.

Kepez Belediyesince Dokumapark'ta gerçekleştirilen etkinlik, gençleri ve sporseverleri bir araya getirdi.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, badminton ve zumba gibi birçok branşta yarıştı.

Yarışmanın sonucunda dereceye girenlere tişörtler hediye edildi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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