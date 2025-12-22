Sahte iş vaadiyle Güneydoğu Asya'ya götürülen 119 Kenyalı ülkeye döndü

Kenya hükümeti, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren çevrim içi dolandırıcılık ağlarında çalıştırılmak üzere sahte iş vaatleriyle götürülen 119 Kenya vatandaşını ülkeye geri getirdi.

Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Devlet Dairesi (SDDA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahte iş vaadiyle Güneydoğu Asya'ya götürülen 119 Kenyalının ülkeye geri getirildiği belirtildi.

Geri dönüşlerin Myanmar'ın Tayland sınırındaki Karen eyaletinde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilk etapta 126 kişinin ülkeye getirilmesinin planlandığı ancak 7 kişinin dönüşünün ertelendiği kaydedildi.

Suç ağlarının, sınır bölgelerinde kurdukları merkezler için Kenyalılar dahil birçok ülkeden kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırdığı ifade edildi.

Yetkililer, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'da bulunan diğer Kenya vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"Şüpheli aracıların yetkililere bildirilmesi" çağrısı

Ülkeye dönenlerin, Kenya Kriminal Soruşturmalar Müdürlüğü bünyesindeki Ulusötesi Organize Suçlar Birimince mülakata alındığı ve ihtiyaç duyanlara destek sağlandığı belirtildi.

Yetkililer, turist vizesinin çalışma iznine çevrileceği vaadiyle yapılan iş tekliflerine karşı vatandaşları uyararak, "şüpheli aracıların yetkililere bildirilmesi" çağrısında bulundu.

Kenya'da son yıllarda özellikle sosyal medya ve aracı ajanslar üzerinden yapılan yurt dışı iş teklifleriyle vatandaşların Güneydoğu Asya'daki çevrim içi dolandırıcılık ağlarına yönlendirildiği vakalarda artış yaşanıyor.

Kenya makamları, turist vizesinin çalışma iznine çevrileceği vaadiyle sunulan iş ilanlarının yaygın bir yöntem olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür tekliflere karşı uyarıyor.