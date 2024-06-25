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Kenya yangın yeri! Vergi artışlarına yönelik protestolar 8. günde devam ediyor

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Kenya'da 2024 yılı Mali Yasa Tasarısı'nı protesto eden vatandaşların vergi isyanı 8. günde devam ediyor. Vergi artışlarını protesto eden vatandaşlara Kenya güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Kenya basınındaki haberlere göre, vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na yönelik protestolar, başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerinde devam ediyor.

GÖSTERİCİLER ANA CADDELERİ KAPATTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bayrak ve afişlerle yürüyen göstericilerin, ana caddeleri kapattığı kaydedildi. Öte yandan yüzlerce gösterici, "Köle olmayacağız" ve "2024 Finans Tasarısı'nı reddediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

PROTESTOLAR 18 HAZİRAN'DAN BERİ SÜRÜYOR

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

DEVLET BAŞKANI DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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