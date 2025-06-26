Kenya'da Vergi Yasası Protestolarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kenya'da, geçen yılki tartışmalı 'Vergi Yasası'na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde gerçekleştirilen gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı. Ülkede polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, medya kuruluşlarına protestoların canlı yayın yapılmaması talimatı verildi.

Kenya'da, geçen yıl tartışmalı "Vergi Yasası"na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde gerçekleştirilen geniş çaplı gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Yerel basın ve insan hakları kuruluşlarına göre, 2024'teki vergi yasasına karşı yapılan ve onlarca kişinin öldüğü eylemlerin birinci yıl dönümünde başkent Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Nyahururu ve Machakos dahil olmak üzere 23 farklı şehir ve bölgede gösteriler düzenlendi.

Ülke genelindeki protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Protestolarda polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermi ve bazı yerlerde gerçek mermi kullandı.

Basına yansıyan görüntülerde, göstericilerin bazılarının silahla vurulduğu görüldü.

Aralarında polislerin de bulunduğu birçok yaralı hastanelere kaldırıldı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, gösterilerde en az 8 protestocu yaşamını yitirdi, 400'den fazla kişi yaralandı.

Kenya İletişim Başkanlığı, tüm televizyon ve radyo kuruluşlarına protestoların canlı yayınlanmaması talimatını verirken, uyarıya uymayan medya organlarının cezai yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

25 Haziran 2024'te, vergi artışlarını içeren yasa tasarısına karşı on binlerce kişi sokağa dökülmüş, protestolar sırasında meclis binası basılmış ve polisin açtığı ateş sonucu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Bu olaylar, Başkan William Ruto'ya yönelik istifa çağrılarına ve kabinede ciddi değişikliklere neden olmuştu. Ruto, Temmuz 2024'te kabinesinin çoğunu görevden almış ve daha kapsayıcı bir yönetim sözü vermişti.

Kaynak: AA / Kimani Swaleh Haruna - Güncel
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