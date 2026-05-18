Futbolcu Kenan Yıldız, 'Ayın Tarihi' dergisine konuştu

MİLLİ futbolcu Kenan Yıldız, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin Nisan 2026 sayısına konuk oldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, 'Ayın Tarihi'ne verdiği röportajda çocukluk yıllarından profesyonel kariyerine, milli takıma ve geleceğine dair hedeflerinden saha dışındaki yaşamına kadar birçok konu hakkında konuştu. Kendisini sakin ve normal biri olarak tanımlayan, arkadaş çevresinde oldukça hiperaktif ve neşeli olduğunu belirten Yıldız, hayatındaki öncelikleri ise "Ailem, dinim ve futbol" sözleriyle özetledi. Saha dışındaki yaşamına da değinen Yıldız, boş vakitlerinde farklı spor branşları ile uğraştığını, padel tenis ve golf oynamaktan, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlandığını ifade etti.

Futbola olan tutkusunun çok küçük yaşlarda Almanya'da evlerinin önünde top oynayarak başladığını anlatan Kenan Yıldız, kariyer yolculuğunda ailesinin desteğinin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Babasının her gün kendisiyle antrenman yaptığını, ailesinin ise onu turnuvalara ve antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyen milli futbolcu, "Onlar olmasaydı burada olamazdım" sözleriyle ailesine teşekkür etti.

'TÜRKİYE İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM'

Ay yıldızlı formayla çıktığı her maçta gönüllerde ayrı bir yer edinen, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine dair umutları güçlendiren milli sporcu, milli formayla yaşadığı gururu da dile getirdi. Ay yıldızlı forma altında mücadele etmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Kenan Yıldız, Türkiye'yi seçmesinin tamamen aidiyet duygusundan ve ülkesine olan sevgisinden kaynaklandığını vurguladı. Milli sporcu, "Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Türkiye benim ülkem" sözleriyle milli formaya olan bağlılığını da ifade etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile UEFA Euro 2024 sürecini de değerlendiren Yıldız, turnuvada en unutamadığı maçın Avusturya karşılaşması olduğunu belirtti. Takım olarak ortaya koydukları mücadele ruhunun Türk futbolunun geleceği adına büyük umut verdiğini söyleyen milli futbolcu, Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda genç ve dinamik kadroyla önemli başarılara imza atabileceklerine inandığını söyledi.

Röportajda gençlere tavsiyelerde bulunan Kenan Yıldız, başarı yolunda karşılaşılan zorluklara rağmen pozitif kalmanın önemine vurgu yaptı. Aile desteğinin kariyer yolculuğundaki en büyük güç olduğunu ifade eden Yıldız, "Kendi yeteneğinize inanın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, gerisi de gelecektir" mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı