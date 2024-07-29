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KEMKUT'un kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT), kuruluşunun birinci yıl dönümünü etkinlikle kutladı. Kemer Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı programda, derneğin başarıları ve gelecek hedefleri konuşuldu.

Kemer Arama ve Kurtarma Derneğinin (KEMKUT), kuruluşunun birinci yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Dernek binasında gerçekleştirilen programa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Orman İşletme Şefi Ali Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Antalya AFAD Eğitim Şube Müdürü Fadime Özbey, Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Veteriner Hekim Fevzi Uzun, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) Başkanı Emre Uğur ve KEMKUT üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "KEMKUT ekibi gönüllü olduğu için her türlü ortamda başarıyorlar. Biz kendilerine destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

KEMKUT Başkanı Emre Uğur ise KEMKUT'un 2023 yılında, Kemer bölgesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta ihtiyaçlara cevap verebilmek ve zor durumda kalan vatandaşlara umut ışığı olabilmek amacıyla kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir yıl içinde, ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, pek çok afet ve acil durumda yürüttüğümüz faaliyetlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Hayat kurtardık, güven sağladık ve gönüllülük esaslı bu oluşumla toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdik.Gönüllülerimizin fedakarlıkları ve hiçbir menfaat gözetmeksizin bir canı kurtarmak için yaptığı çalışmalar, ailelerimizin desteği ve halkımızın güveni sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Bugün burada, bir yandan geride bıraktığımız başarılı bir yılı kutlarken, diğer yandan geleceğe yönelik hedeflerimizi de belirlemenin heyecanını yaşıyoruz. Daha fazla gönüllüye ulaşmak, eğitimlerimizi artırmak ve teknolojik donanımımızı geliştirmek gibi öncelikli hedeflerimiz var. Hep birlikte el ele vererek, Kemer ve çevresinde daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan pasta kesimi sırasından Kuzdere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın üzerine dernek üyeleri olay yerine giderek ekiplere destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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