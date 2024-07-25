Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Sahil Güvenlik personeline eğitim verdi

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Sahil Güvenlik TCSG-33 Bot Komutanlığı personeline eğitim verildi.

Eğitimlerde, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarına uymanın gerekliliği, dikkatli sürüşün kazaları önlemedeki rolü anlatıldı.

Eğitimler kapsamında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler de dağıtıldı.

Eğitimler ile trafik kazaların önlenmesi ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.