Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Sahil Güvenlik personeline eğitim verdi
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Sahil Güvenlik TCSG-33 Bot Komutanlığı personeline trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarına uymanın gerekliliği ve dikkatli sürüşün kazaları önlemedeki rolü anlatıldı. Ayrıca broşürler dağıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Sahil Güvenlik TCSG-33 Bot Komutanlığı personeline eğitim verildi.
Eğitimlerde, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarına uymanın gerekliliği, dikkatli sürüşün kazaları önlemedeki rolü anlatıldı.
Eğitimler kapsamında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler de dağıtıldı.
Eğitimler ile trafik kazaların önlenmesi ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.