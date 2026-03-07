İş yerinde başlayan yangında alevler binayı sardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde elektrik malzemesi satılan iş yerinde başlayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı binaya yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı'ndaki işletmede meydana geldi. Elektrik malzemesi satan iş yerinde başlayan yangında ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde oturan 2'si çocuk 4 kişilik Soydan ailesi komşularının uyarısıyla dışarı çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede ikinci kattaki eve, binaya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev söndürüldü. İş yerinde yanan malzemelerden itfaiye uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı