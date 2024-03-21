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Kemer'de Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile aileleri katıldı.

Down sendromlu ve özel çocuklar kendileri için hazırlanan özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Solmaz, etkinlikteki konuşmasında, özel çocukların, kurulacak spor kulübüyle kendilerine uygun spor branşında sporla bağlantısını güçlendirmek için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Özel çocukların aileleriyle de sohbet eden Solmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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