Kemer'de Coğrafi İşaret Tescili Üzerine Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde coğrafi işaret için tescili yapılan ürünlerin son durumu ve tescil alabilecek yeni ürünler hakkında değerlendirme yapıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığında ilçedeki Coğrafi İşaret Komisyonu toplandı. Toplantıda ilçeye özgü ürünlerle ilgili çalışma yapıldı.

Solmaz, burada yaptığı konuşmada, Kemer'in turizm değerinin yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinden tatile gelen insanları ağırladığını belirtti.

İlçede coğrafi işaretli ürün çalışmalarına da ağırlık verilmesi gerektiğini aktaran Solmaz, "Kemer'in yerel değerlerini koruyarak sürdürülebilir turizmi gerçekleştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi işaret çalışması da bunlardan biri. Ne kadar çok ürünümüz tescillenirse ilçenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına o kadar katkı sağlanacaktır." dedi.