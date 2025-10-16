Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri Çıralı'daki Restoranları Denetledi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ulupınar Mahallesi Çıralı Köyü'ndeki restoranlarda denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çıralı'da faaliyet gösteren 21 restoranda gıda mühendisi kontrolünde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yeri açma, çalışma ruhsatları, menüler ve fiyat tarifeleri ile hijyen koşullarını incelendi.

Denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak ve işletmelerin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.