Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri Çıralı'daki Restoranları Denetledi
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ulupınar Mahallesi'ndeki restoranlarda gıda mühendisi eşliğinde denetimler gerçekleştirdi. 21 restoranın iş yeri ruhsatları, menüleri ve hijyen koşulları kontrol edildi.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ulupınar Mahallesi Çıralı Köyü'ndeki restoranlarda denetimlerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çıralı'da faaliyet gösteren 21 restoranda gıda mühendisi kontrolünde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde iş yeri açma, çalışma ruhsatları, menüler ve fiyat tarifeleri ile hijyen koşullarını incelendi.
Denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak ve işletmelerin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel