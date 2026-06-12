Yağışlar verimi arttırdı; Kemalpaşa'da hasadı süren şeftalide yüksek rekolte bekleniyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı hız kazanırken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim bekliyor. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, ilçede şeftali rekoltesinin 70-100 bin ton arasında gerçekleşeceğini belirtirken, ürünlerin kalite ve lezzetiyle de öne çıktığını söyledi.

Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı sürerken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim beklediklerini ifade etti. İlçede şeftalinin yanı sıra erik ve kayısı hasadı da devam ederken, üreticiler ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, mayıs ayında başlayan şeftali hasadının haziran ortasında yoğunlaştığını ve eylül ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Bu yıl yağışların güzel gitmesinden dolayı, rekoltenin geçen seneye göre çok fazla yükseldiğini belirten Kanlı, "Kemalpaşa'da şeftali rekoltesinin bu sene yaklaşık 70-100 bin ton olacağını düşünüyoruz. İç piyasaya başta İstanbul, Ankara, Konya olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gidiyor. İhracat başlayınca Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Diğer bir yandan ise erkenci kayısı hasadı bitti. Önümüzdeki günlerde ise 'Perfect' dediğimiz kayısı cinslerinin hasadına başlanacak. Kirazın hasadı ise tamamlanmak üzere, sadece dağlık kesimlerde devam eder. Mahsullerimizin verimliliği yüksek, kaliteli ve lezzetli. İyi bir fiyata gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Devlet elini uzattı, yardımcı oldu. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" ifadelerini kullandı.

'KALİTELİ VE İHRACATA UYGUN ÜRÜN YETİŞTİRİYORUZ'

Şeftali, kiraz, erik, kayısı üreticisi Ahmet Okay, "Bugünlerde şeftali hasadındayız. Kiraz ve erkenci kayısı hasadını bitirdik. Kemalpaşa topraklarında potasyum oranı çok yüksek. Bu nedenle aroması çok lezzetli. Başka illerde yetişen şeftali ile çok fark var. Biz topraklarımız açısından bu konuda çok şanslıyız. Kaliteli ve ihracata uygun ürün yetiştiriyoruz. İlaç kalıntısı olmaması için çok dikkat ediyoruz. Bu sene ürünlerimiz çok güzel ve verimliler" dedi.

'RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA PAZARLARINA GÖNDERİYORUZ'

Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyetler yükseldi. Fiyatlar düştü. Bir tek o konudan etkileniyoruz. Örneğin geçen sene bir kasayı 10 liraya alırken, bu yıl 20 liraya alıyoruz. Şu anda şeftali kilosunun 50-60 liranın altına düşmemesi gerekiyor. Burada işçimiz yok, aile olarak çalışıyoruz. Bir ağaçtan ortalama 70 kilo topluyoruz. 10 dönüm toprağımızın içinde 600 şeftali ağacımız var ve 40 ton civarında bir ürün bekliyorum. Şeftalilerimizin çeşitleri olgunlaşma sürelerine göre değişiyor. 10 gün arayla olgunlaşan şeftalileri topluyoruz. 50-60 güne kadar hasat etmeye devam edeceğiz. Ama diğer çiftçilerimizin bahçelerinin büyüklüğüne göre yaklaşık hasat süresi 150-160 günü bulabilir. Şu anda iç piyasa gönderiyoruz. İhracat açıldığında ise Rusya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına gönderiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı