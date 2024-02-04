Keltepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen ziyaretçiler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklama imkanı bulabiliyor.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, saatte 1200 kişi taşıyabilen 64 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Kar kalınlığının 46 santimetreye ulaştığı merkeze gelenler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak vakit geçirdi.

Uzun kuyrukların oluştuğu telesiyeje de binen vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.