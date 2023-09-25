Kekeya'da Orman Dikimi Projesiyle Çölün Yüzde 80'i Yeşillendi

Çin'in Taklamakan Çölü'nde bulunan Kekeya'da gerçekleştirilen orman dikimi projesi sayesinde çölün yüzde 80'i yeşillendi. 1986'dan 2020'ye kadar yaklaşık 80.000 hektarlık orman dikilen bölgede, tozlu günlerin sayısı azaldı ve çiftçilerin geliri arttı.

1. Kekeya'nın çeşitli görüntüleri

5. SES 4 (Çince): SONG JİANJİANG, Kekeya ormancılık istasyonu personeli

337.000 kilometrekarelik alanıyla Almanya'dan biraz küçük olan Taklamakan Çölü, Çin'in en büyük çölü ve "Ölüm Denizi" şeklinde kötü bir şöhrete sahip.

Kekeya, Taklamakan Çölü'nün kuzey ucunda bulunuyor. Coğrafi konumu yüzünden Kekeya eskiden fırtınalı havası ve bitmek bilmeyen kum fırtınalarıyla kötü nam salmıştı.

"(1980'lerden önce) güçlü rüzgarlar estiğinde tüm Aksu kenti sarıya döner ve gökyüzü birdenbire kararırdı. Aksu'da çalışırken kentin etrafına ağaç dikilse insanların hayatlarının daha kolay olacağını düşünürdüm."

1986 yılında 250'yi aşkın kişiden oluşan bir ekip, sulama için sabit su kaynağı sağlayabilmek için sadece 4 ayda Kekeya'da 16,8 kilometrelik bir sızıntı önleyici hendek kazma görevini tamamladı.

Sonra ağaçlar dikildi ve bu ağaçlar dikkatli bir şekilde korundu.

"Bu ağaçlar, Aksu'daki tüm etnik gruplardan insanlar tarafından dikildi. Ben bunlara bakmakla görevliydim."

Gönüllülerin ve orman korucularının durmak bilmez çalışmaları sayesinde proje kapsamında 1986'dan 2020'ye kadar yaklaşık 80.000 hektarlık orman dikildi.

Kekeya'nın yakınındaki büyük kent olan Aksu'daki tozlu günlerin sayısı, 1980'de yaklaşık 100 günken 2022'de yaklaşık 30 güne düştü.

"Yeşilden bir 'Çin Seddi' aşamalı şekilde oluştu ve gelişti."

SES 4 (Çince): SONG JİANJİANG, Kekeya ormancılık istasyonu personeli:

"En çok yaz ve sonbaharı seviyorum. Yazın ağaçların gölgesini görünce ağaç dikerken karşılaştığımız zorluklara ve sıkıntılara değdiğini düşünüyorum. Sonbaharda zengin meyveleri görünce kendimi gerçekten rahat, memnun ve gururlu hissediyorum."

Günümüzde Kekeya'nın ağaçlandırma projesindeki ağaçların yüzde 86'sından fazlasının ekonomik faydası oluyor.

Aksu ilinde meyve ağaçlarına ayrılan toplam alan 2022'de 300.000 hektara ulaştı. Çiftçilerin meyvelerden kazandığı ortalama gelir 2022'de 5.500 yuanı (yaklaşık 767 ABD doları) aşarak yıllık kazançlarının yüzde 26,25'ine karşılık geldi.

Tatlı ve sulu Aksu elması, Xinjiang'ın en bilinen tarımsal ürünü haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)