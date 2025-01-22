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Keban Kaymakamı Atalık, Yılın Kareleri Oylamasında Seçim Yaptı

Keban Kaymakamı Atalık, Yılın Kareleri Oylamasında Seçim Yaptı
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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Atalık, 'Özgür Suriye' kategorisinde Emin Sansar'ın fotoğrafını, 'Haber' kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un fotoğrafını seçti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Atalık, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafını seçen Atalık, "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un " Uzaya uğurlarken" adlı fotoğrafını tercih etti.

Atalık, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kamon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam", "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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