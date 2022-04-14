Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçleriyle bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yol kontrol noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Akbulut, iftarda personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Akbulut'a, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hamza Doğan da eşlik etti.