Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçleriyle bir araya geldi - Haberler

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Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçleriyle bir araya geldi

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yol kontrol noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yol kontrol noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Akbulut, iftarda personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Akbulut'a, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hamza Doğan da eşlik etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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