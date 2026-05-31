Keban Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla bölgeyi ziyaret edenlerin sayısında artış yaşanıyor

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı. Su tahliyesi devam ederken, vatandaşlar görsel şöleni izlemek için bölgeye akın etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 7 yıl aradan sonra kapakları açılan Keban Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.

Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajdan 11 Mayıs'ta başlatılan su tahliyesi sürüyor.

Bölge, su tahliyesini yakından görmek isteyen çok sayıda vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Keban Barajı Seyir Tepesi'ne çıkan vatandaşlar, su tahliyesinin sunduğu görsel şöleni ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar da Fırat Nehri üzerine kurulan zipline kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

