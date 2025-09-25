Keban Baraj Gölü'ne 10 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Baraj Gölü'ne düzenlenen törenle 10 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'nün Koruluk mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının balıkçılık faaliyetlerini ülkede daha ileri bir noktaya taşımak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde iç sular için balıklandırma çalışması yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ülkemizde iç sularda lider konumda balık üreticisiyiz. Balıkçılığı daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de kentin su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yavru sazan balığı üretiminin yapıldığını anlatan Taşkesen, "Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2025 yılı üretim döneminde yetiştirilen yaklaşık 20 milyon sazan yavrusu 14 ilin 48 su kaynağına balıklandırma amaçlı gönderildi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Keban Baraj Gölü'ne düzenlenen törenle 10 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Celayir, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz ile kurum yetkilileri katıldı.