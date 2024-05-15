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KBÜ'de Beden Eğitimi Paneli ve Robot Kulübü Ziyareti

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Karabük Üniversitesi'nde beden eğitimi paneli düzenlendi ve Robot Kulübü üyeleri rektörü ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) "Beden Eğitimi Öğretmeni Belgeseli" ve "Beden Eğitimi Dersinin Dünü Bugünü Yarını" paneli düzenlendi.

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunca üniversite kampüsünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, Doç. Dr. Cenk Temel ve Beden Eğitimi Öğretmeni Dr. Mehmet Çetin katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılar, beden eğitimi öğretmeni belgeseli de izledi.

Robot Kulübü'nden KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübünce (İTÜKON) yapılan 16. Robot Olimpiyatları'nda (İTÜRO) üçüncülük kazanan KBÜ Robot Kulübü (KAROT) üyeleri, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

"Çizgi İzleyen" kategorisinde dereceye giren kulübün çalışmaları hakkında bilgi alan Kırışık, tebrik ettiği üyelere çalışmalarında başarı diledi.

Rektör Kırışık, daha sonra Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu ve taksi duraklarının temsilcileriyle görüştü.

Şehir içi toplu taşımanın görüşüldüğü toplantıda, esnafın görüş ve fikirleri dinlendi.

Avrupa ve Para Tekvando Şampiyonası'nda KBÜ damgası

KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya kazandığı belirtildi.

Sosyalfest Ankara Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara'da bu yıl ikincisi planlanan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'e ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Sosyal Bilimler alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi amacıyla ilki Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart'ta düzenlenen festivalin ikincisi ekim ayında Ankara'da yapılacak.

Bu kapsamda KBÜ Rektörü Kırışık başkanlığında Sosyalfest'in detaylarının görüşüldüğü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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