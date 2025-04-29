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Kazakistan ve Pakistan'dan 70 Milyon Dolarlık Ticari Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan'dan 70 Milyon Dolarlık Ticari Anlaşmalar
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Kazakistan ve Pakistan, toplam değeri 70 milyon doları aşan 4 ticari anlaşmaya imza attı. İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmek amacıyla gerçekleştirilen İş Forumu'nda, lojistik işbirliği ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi konularında da anlaşmalar yapıldı.

Kazakistan ve Pakistan, toplam değeri 70 milyon doları aşan 4 ticari anlaşmaya imza attı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan'da temaslarda bulundu.

Karabayev, temasları kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Karaçi kentinde bir araya geldi.

İki bakan, burada 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumlarının temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahiplerinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumuna başkanlık etti.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan forum kapsamında toplam değeri 70 milyon doları aşan 4 ticari anlaşmaya imza atıldı.

Forumda ayrıca taraflar arasında Trans Afgan Ulaşım Koridoru'nda kargo taşımacılığında lojistik işbirliğinin genişletilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve ortak projelerin oluşturulması konusunda anlaşma sağlandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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