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Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor

Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor

Güncel Haberler

Kazakistan'da Temmuz 2023'ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.

Kazakistan'da Temmuz 2023'ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.

Kazinform'un haberine göre, Çalışma Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.

Genel izin günü pazar olarak kalacak.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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