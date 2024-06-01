Kazakistan'da Dünya Çocuk Günü kutlamaları

Kazakistan'da eğitim ve spor alanında başarılı olan 81 çocuk, her yıl 1 Haziran'da kutlanan Dünya Çocuk Günü'nde başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da ağırlandı.

Kazakistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Parklar çocuklarla dolarken, eğlence ve oyun merkezleri de küçük misafirleri için özel programlar hazırladı.

Ayrıca bu yıl ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitim ve spor alanında başarılı olan 81 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'ya konuk oldu .

Rehber tarafından düzenlenen gezide çocuklara Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çalışma rutini hakkında bilgi verildi. Çocuklar, Akorda'nın müzakere salonları, çalışma odaları ve bahçesini de gezdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de gün dolayısıyla paylaştığı mesajında, çocukların sağlığı ve gelişimi için uygun koşullar yaratma ve haklarının korunmasının her zaman devletin temel önceliği olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar, Kazakistan'ın geleceğidir. Dolayısıyla ülkedeki her çocuğun sevgi ve ilgiyle büyümesi, yetişkinlerin desteğini hissetmesi ve geleceğe güvenle bakması önemlidir." ifadelerini kullandı.