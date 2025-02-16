Kayseri Yeşilhisar'da Tarım Market Açıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine düzenlenen törenle "Tarım Market" açıldı.

Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Şeker işbirliğiyle ilçeye kazandırılan market, Yavuz Selim Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Taşyapan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerle büyümeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından marketin açılışı yapıldı.