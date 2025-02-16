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Kayseri Yeşilhisar'da Tarım Market Açıldı

Kayseri Yeşilhisar'da Tarım Market Açıldı
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Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Şeker işbirliğiyle düzenlenen törenle Tarım Market hizmete girdi. Açılış törenine katılan Başkan Taşyapan, çiftçilerle birlikte büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine düzenlenen törenle "Tarım Market" açıldı.

Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Şeker işbirliğiyle ilçeye kazandırılan market, Yavuz Selim Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Taşyapan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerle büyümeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından marketin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Aslan - Güncel
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