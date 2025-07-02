Kayseri Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olan 80 öğrenci, mezuniyet töreninde taktıkları Türkiye ve Filistin atkılarıyla destek mesajı verdi. Öğrenciler, 'Hak'tan yana, zalime karşı' pankartı ile farkındalık oluşturdu.
Kayseri'de üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde taktıkları atkı ile Filistin'e destek verdi.
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 80 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
Türkiye ve Filistin atkıları takan ve ellerinde, "Bir taraf seçtik: Hak'tan yana, zalime karşı" pankartı ile salona giren öğrenciler, alkışlarla karşılandı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kampüste Filistin Dayanışma Çadırı kuran öğrenciler, mezuniyet günlerinde de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel