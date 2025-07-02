Kayseri Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek

Kayseri'de üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde taktıkları atkı ile Filistin'e destek verdi.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 80 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye ve Filistin atkıları takan ve ellerinde, "Bir taraf seçtik: Hak'tan yana, zalime karşı" pankartı ile salona giren öğrenciler, alkışlarla karşılandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kampüste Filistin Dayanışma Çadırı kuran öğrenciler, mezuniyet günlerinde de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.